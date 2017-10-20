1 haftada 45 PKK'lı terörist öldürüldü

GENELKURMAY Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin, Suriye kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği bildirildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 12-18 Ekim tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içerisinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Irak'ın kuzey bölgelerini teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonların taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Bu kapsamda; Hakkari/Yüksekova (Alandüz-İkiyakalar), Şırnak/Uludere (Meydan D.), Siirt/Baykan, Diyarbakır/Hani, Lice ve Irakın Kuzeyi (Zap ve Avaşin/Basyan Terörist Kampları) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 adet Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet roketatar, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 11 adet silah, 3 adet silah namlusu, 156,2 kg amonyum nitrat, 5 adet el bombası, 330 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet 82 mm, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 23 adet RPG-7 roketatar roketi, 2 top mermisi, 6 kg tahrip kalıbı, 1adet mayın, 8 adet fünye, 2 gece görüş dürbünü, 15 adet şarjör, 10 adet telsiz ve 67 adet tüp ele geçirilmiş, 16 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 19 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Operasyonlarda 4 askerin şehit olduğu, 35 askerin ise yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildiğine dikkat çekilerek, "Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 354.034 paket kaçak sigara, 42 adet kaçak telefon, 7.756 kök kenevir, 1.037 kg esrar, 82 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 16.096 kişi yakalanmıştır. 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 35 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bu hafta özellikle Hakkari, Şırnak ve Irakın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir" denildi.

İDLİB'DE 1 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör nedeniyle göz edenlerin geri dönüşünün desteklendiği vurgulanan bilgilendirmede, Azez-Mare ve Münbiç bölgesinden yapılan tacz saldırılarına misli ile karşılık verildiği kaydedildi.

Öte yandan Astana Süreci kapsamında başlatılan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi ile sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'de 13 Ekim itibariyle 1 numaralı gözlem noktasının tesis ettiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktasını tesis etmiştir. Diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PKK/PYD/YPG/FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."