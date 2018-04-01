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1 aylık çalışma sonucu yakalandılar! Bir teknede 112 göçmen

Mersin'de 1 aylık çalışma sonucu operasyon düzenlenen teknede 112 Suriyeli kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı. İnsan kaçakçılarının liderinin 5 ülkede arandığı ortaya çıktı

1 aylık çalışma sonucu yakalandılar! Bir teknede 112 göçmen

Mersin'de 1 aylık çalışma sonucu operasyon düzenlenen teknede 112 Suriyeli kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı. İnsan kaçakçılarının liderinin 5 ülkede arandığı ortaya çıktı

01 Nisan 2018 Pazar 11:15
1 aylık çalışma sonucu yakalandılar! Bir teknede 112 göçmen
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ULUSLARARASI boyutta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile İngiltere başta olmak üzere 5 ülke tarafından aranan organizatörün de aralarında bulunduğu 8 kişi, 112 Suriyeli mülteci ile birlikte Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

MÜLTECİLERİ BÜYÜK GEMİLERE TAŞIYORLARMIŞ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, T. K. adlı organizatörün, irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri, Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanmak suretiyle açıkta bekleyen büyük yük gemilere taşıdıkları, bu şekilde yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlendi.
RUM KESİMİNE GEÇİRİLMEDEN YAKALANDILAR

Yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 şüphelinin, temin ettikleri 112 Suriye uyruklu göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum kesimine sevk edecekleri bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenlendi. Göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7'si kadın 9'u çocuk 112 Suriye uyruklu mülteciyi yakaladı. 
ÇETE LİDERİ 5 AYRI ÜLKEDE ARANIYORMUŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisinde olduğu tespit edilen ve organizatörlüğünü, İngiltere başta olmak üzere 5 ayrı ülkece takip edilen, hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan T.K.'nın yaptığı, 3'ü Suriye uyruklu toplam 8 insan kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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MersinçalışmaTekneKaçak Göçmen
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