1 asker şehit oldu

İzmir’in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre görev sırasında 4 metre yükseklikten aşağıya düşen 1 astsubay kıdemli çavuş şehit oldu.

EDİNİLEN bilgiye göre, olay çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda meydana geldi. Birlikte görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Yıldırım (25), iddialara göre 4 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olay sırasında ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Gökhan Yıldırım’ın Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildiği öğrenildi.

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