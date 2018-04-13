Zorla para toplayan minibüs ''kahya''larına operasyon: 14 gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüs şoförlerinden zorla para alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan tespitlerde Kadıköy- Kartal dolmuş hattında kanunen yasaklanmış olmasına rağmen "kahya" diye tabir edilen kişilerin örgütlenerek her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı belirlendi. Aynı aileye mensup 16 kişinin yakalanmasına yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 kişi gözaltına alındı.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile çek,senet, ajanda, defter ve banka dekontları ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Nitelikli Yağma-Bıçakla Kasten Yaralama suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.