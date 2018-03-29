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Zorla araç camını silip, para vermeyen polisi dövdüler!

Adana'da kırmızı ışıkta duran aracın zorla camını silip para istedikleri polis memurunu darpeden iki sanıktan birine, "Nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Zorla araç camını silip, para vermeyen polisi dövdüler!

Adana'da kırmızı ışıkta duran aracın zorla camını silip para istedikleri polis memurunu darpeden iki sanıktan birine, "Nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

29 Mart 2018 Perşembe 17:27
Zorla araç camını silip, para vermeyen polisi dövdüler!
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ADANA'DA kırmızı ışıkta duran aracın zorla camını silip para istedikleri ve polis memuru olan araç sürücüsünü darbettikleri iddiasıyla yargılanan iki sanıktan birine, "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

SAVCI, YAĞMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanık S.S. mahkeme salonundan, tutuklu sanık S.U. ise bulunduğu Hatay Çocuk Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki polis memuru M.Ö. katılmadı. Mahkemede savunmaların tamamlanmasıyla duruşma savcısı esas hakkındaki değerlendirmesini sundu. Savcı, darp nedeniyle müşteki polis memurunun şikayetçi olmadığına işaret ederek, bu nedenle S.U'nun yağmaya teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, S.Z. hakkındaki davanın ise düşürülmesini talep etti.

MAHKEME, NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDAN ÖNCE 10 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık S.U'yu "nitelikli yağma" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirilerek tahliyesi kararlaştırıldı. S.Z. hakkındaki dava ise polis memurunun şikayetçi olmaması nedeniyle düşürüldü.

POLİSİN CAMINI SİLİP, ZORLA PARA İSTEDİLER, DARPETTİLER

Yenibaraj Mahalesi Bülent Angın Bulvarı'nda 6 Eylül 2017'de kırmızı ışıkta duran içinde eşi ve çocukları bulunan polis memuru M.Ö'nün aracının camını S.U. silmek istemişti. M.Ö'nün, istememesi üzerine S.U. cam silmekte kullanılan çekçek ile polis memurunun kafasına vurarak para istemişti. S.U. ve arkadaşı S.Z, para vermek istemeyen polisi darbedip aracına zarar vermişti.

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