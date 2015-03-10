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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, maden ocağının eksi 450 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, maden ocağının eksi 450 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

10 Mart 2015 Salı 08:12
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var
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TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, maden ocağının eksi 450 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte madencilerden Nevzat Candan (39) yığınların altında kaldı, üzerine tahkimat ve kömür parçaları düşen Yaşar Özdemir ise yaralandı. Mesai arkadaşlarının çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Candan ile Özdemir'in yanı sıra iş kazası sırasında şoka giren Hüseyin Demirdöven, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Madencilerden Candan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür üretimi sırasında ocakta göçük meydana geldiğini söyledi.
Candan'ın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Mutlu, "Özdemir’in ise ayağı kırıldı. İş kazası gören maden işçimiz Hüseyin Demirdöven ise şoka girdi. Çok üzgünüz" dedi.
GMİS Armutçuk Şube Sekreteri Ali Eşitmez de Nevzat Candan’ın dün doğum gününü kutladığını, bugün ise iş kazasında hayatını kaybettiğini kaydetti.
AA
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Son Güncelleme: 10.03.2015 07:14
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