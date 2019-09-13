Ziyaretçi akını
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
Meryem KANBEROĞLU
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyenleri tarafından kurulan Kızılay Alanya Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dikici ve yönetim ekibi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı makamında ziyaret etti.
Herkesin fikirlerine önem verdiklerini ve yeniliklere açık olduklarını dile getiren Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı, sağlık alanında yapmak istedikleri yeniliklere değindi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, "İnanıyorum ki hep birlikte ilçemizi sağlık alanında iyi yerlere taşıyacağız. Bunun için ekibimle birlikte çalışmalarımıza başladık" diye konuştu. Alanya Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dikici ise kendisine çalışmalarında başarılar dileyerek sağlık alanında yapılacak her türlü yeniliğe kendilerinin de gereken desteği vereceklerini açıkladı. Mehmet Dikici de Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ile Kızılay Şubesi olarak yapmak istedikleri projelere değindi ve kendisini Alanya Kızılay Şubesi’ne üye yaparak gereken işlemleri makamında gerçekleştirdi.
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