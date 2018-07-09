Ziya Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Ziya Selçuk kimdir?
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ZİYA Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanıdır. Ayrıca Ziya Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazmaktadır. 
 
Bunun yanı sıra Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi gazi eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak da görev almıştır. 
Ziya Selçuk 21 Mart 2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine geldi ve 8 Mayıs 2008 tarihinde görevinden ayrıldı.
 

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