Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar yola saçıldı

OLAY yerine gelen yetkililer, eyaletler arasında 600 bin dolarlık paranın dağılmış olabileceğini ancak kesin miktarın daha sonra açıklanacağı söylendi. Arka kapının açılmasına neyin sebep oluğu ise henüz anlaşılamadı.

TOPLAYANLARA HIRSIZLIK SUÇLAMASI YAPILABİLİR

Yolcuların bazıları yola saçılan banknotları avuçlayarak topladı. Yetkililer bu vatandaşların suç işlediğini açıkladı. "Parayı alan herkes hırsızlıkla suçlanabilir" yorumu yapılırken vazgeçmek isteyenlerin eyalet polisi ile iletişime geçmeleri istendi.