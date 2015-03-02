Ziraat Odası'nda kan değişimi

GAZİPAŞA Ziraat Odası'nda Mustafa Cılız ve Yusuf Çelik'in yarıştığı olağan kongre yapıldı. 52 delegenin tamamının katıldığı seçimde, Divan Başkanlığını Şadi Çetin yaptı. Odanın faaliyet ve bütçe raporlarının okunduğu seçimde Mustafa Cılız ve Yusuf Çelik birer konuşma yaptı. Ardından İlçe Seçim Kurulu kongreyi devraldı. Yapılan seçim sonucunda Yusuf Çelik 27 oyla başkan seçildi. Mustafa Cılız 22 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı. Kongrede seçilen 21 meclis üyesi de sandığa giderek yönetim kurulu üyelerini belirledi. Yusuf Çelik başkanlığındaki Ziraat Odası Yönetimi Hasan Kaplan, Hayri Karabulut, Kemal Salman, İsmail Kızılkaya, Barış Çelik ve Hasan Çetin'den oluştu.