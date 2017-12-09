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Zincirli kadınları görenler gözlerine inanamadı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, "Kadına Şiddete Hayır" demek amacıyla vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir sokak gösterisi gerçekleştirdi

Zincirli kadınları görenler gözlerine inanamadı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, "Kadına Şiddete Hayır" demek amacıyla vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir sokak gösterisi gerçekleştirdi

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:32
Zincirli kadınları görenler gözlerine inanamadı
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25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası olan "Turuncu Günler" çerçevesine ESOGÜ öğrencileri ve ESOGÜ Basın ve Hakla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan gösteride gençler kendi geliştirdikleri koreografiyi halkın içinde sergiledi. ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'ne destek vermek amacıyla Porsuk Bulvarı Adalar mevkii üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte kadın ve erkek öğrenciler, ayaklarına bağladıkları zincirlerle sokakta dolaştı. Vatandaşların şaşkın ve meraklı bakışları arasında gösterilerine devam eden öğrenciler, bir anda üzerilerindeki siyah pelerin ve ayaklarındaki zincirlerden kurtuldu.

ŞİDDET GÖREN KADINLAR SAHNELENDİ

"Kimseyi Geride Bırakma" temasının ön plana çıktığı gösteride şiddet gören kadınların ve süregelen toplumsal cinsiyet rolleri içinde duyarsızlaşan erkeklerin ruh halleri sembolik bir anlatımla sahnelendi. ESOGÜ'lü öğrenciler kalıplaşmış cinsiyet rollerine karşı başlayan ve bireyden topluma doğru hızla yayılan bir aydınlanmayı canlandırdı. Doğal bir şekilde başlayan gösteriyi izleyen vatandaşların ilgisi yoğun olurken, gösteri ve fikir büyük beğeni topladı.

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