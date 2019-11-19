Zincirleme kaza trafiği felç etti
Kadıköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluştu
GÜNCEL 19.11.2019, 21:57
D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 4 araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çarpıştı.
Kazada 34 R 0028 plakalı cip takla atarak refüje düşerken, 34 BJT 326 plakalı otomobil de beton bariyerlere çarptı.
Sürücüler araçlarından kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Sürücülerin tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede, yolun bir şeridinin trafik akışına kapatılması yoğunluğa yol açtı. Trafik ekipleri kazaya karışan iki aracı kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.
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