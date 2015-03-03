Zihinsel engelli gençle evlendirilen kız intihar etti

HABERTÜRK'TEN Ahmet Yukuş'un haberine göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Terdöken Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Delal Satıç, 3 ay önce görücü usulüyle Bismil İlçes'nin Yukarıdarlı Köyü'nde yaşayan zihinsel engelli Serhat D. (22) ile 10 bin lira başlık parası karşılığında evlendirildi.

Kaçak elektrik için dövüldü

Evlendikten sonra kocasının zihinsel engelli olduğunu fark eden Delal'in hayalleri suya düştü. İddiaya göre DEDAŞ ekiplerinin evdeki kaçak elektriği yakalaması üzerine kayınpederi Kadri D., genç kıza hakaret edip fiziki şiddet uyguladı. Telefonla gizlice kardeşlerini arayan Delal, kocasının "zihinsel engelli olduğunu, aynı yatağa girmekten korktuğunu, evlendiği için çok pişman olduğunu ve kayınpederinin kendisini tekme tokat dövdüğünü" anlattı. Delal, kardeşlerini, anne ve babasının üzülmemesi için yaşadıklarının onlara yansımaması konusunda tembihledi.Olayı haber alan Sabiha ve Mahmut Satıç, gittikleri köyde kızları Delal Satıç'ın boğazı kesilmiş bir vaziyette odada kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan kızın boğazına dikiş atıldı. Jandarma karakolunda ifade veren Delal Satıç, kayınpederi Kadri D.'nin kendisine şiddet uyguladığını ve jiletle boğazını kestiğini öne sürdü. Jandarma genç kızı babaevine teslim etti.

Öldü diye eve getirildi

Ancak Delal'in evliliğinin 18'inci gününde babaevinde girdiği odada pompalı tüfekle kalbine ateş ederek canına kıydığı belirtildi. Evden gelen silah sesiyle odaya giren anne Sabiha ve baba Mahmut kızlarını kanlar içerisinde gördü. Hastaneye götürülmek istendi ancak köy çıkışında öldüğüne kanaat getirilmesi üzerine olayın yaşandığı odaya bırakılarak güvenlik güçlerine haber verildi. Yapılan otopsi ve incelemenin ardından Delal, gözyaşları arasında toprağa verildi. Hazro Cumhuriyet Başsavcılığı, Delal Satıç'ın ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Olayın cinayet olma ihtimaline karşı el svapları alındı. Laboratuvardan gelecek sonuçlara göre Delal'in ölümüne sebep olan kişiler hakkında dava açılacak.

Kayınpeder: ''80 bin lira paramız gitti''