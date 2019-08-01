Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü

Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın
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YANGIN, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi Tellikavak mevkiinde çıktı. Zeytinyağı fabrikasının zeytin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Burhaniye ve Gömeç'ten de itfaiye ekipleri destek verdi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 23:32
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