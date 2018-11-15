Zeytini sıcak ve sinek vurdu, verim düştü

ANTALYA'DA, geçen yıl 100 ton zeytin hasadı yapılan Zeytinpark'ta bu yıl yağmurun geç gelmesi ve zeytin sineği nedeniyle verim 60 tona düştü. Rekoltenin düşmesiyle Antalya'nın coğrafi işaret alarak markalaşan 'tavşan yüreği' zeytininin kilosu 4 liradan 10-12 TL'ye kadar yükseldi. Rekolte düşüşünün zeytinyağı fiyatlarına da etki etmesi bekleniyor.

Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, Zeytinpark'ta 20 bini aşkın ağaç bulunduğunu, ancak 9 bin civarında ağaçtan verim alındığını kaydetti. Hasadın ekim ortalarında başladığını dile getiren Narin, mevsimlik kadın işçilerin zeytinleri topladığını, kasım sonuna doğru da hasadın sona ereceğini söyledi.

SICAK VERİMİ DÜŞÜRDÜ

Manzalina, memecik, ayvalık ve Antalya yöresel zeytini olan tavşan yüreği zeytin çeşitleri bulunduğunu kaydeden Narin, şunları kaydetti:

"Bu yıl Antalya genelinde olduğu gibi 'yok yılı' diyebiliriz. Yağmurların geç gelmesi nedeniyle zeytinde genel bir kararma eğilimi var. Biraz da haşere bulaşımı tespit ettik. Nihai tüketiciler için şu bilgi önemli; zeytin yağmur geç gelince biraz kararıyor. 'Neden yeşil zeytin alamıyoruz ya da işlemiyorsunuz' gibi sorular var. Antalya'da iklim bu sene ortalamanın üzerinde olduğu için zeytinin içyapısı oluşmadan, dış yapısı kararmaya başladı. Yeşilken toplayamıyoruz, çünkü içi oluşmuyor. İçinin oluşmasını beklediğimizde de dış yapısı kararmaya başlıyor. Dolayısıyla amatör salamuracılar için işlemesi zor bir ürün haline geliyor. Bu nedenle daha çok endüstriyel işleyicilere satıyoruz. Bu yıl 60 ton civarında hasat olacağını düşünüyoruz. Kendi işlediğimiz dışındaki önemli bölümünü yağa göndereceğiz ve yağ olarak piyasaya sunacağız."

COĞRAFİ İŞARET FİYATINI DÖRT KAT ARTIRDI

Antalya Ticaret Borsası'nın coğrafi işaret tescili alarak marka değerini yükselttiği tavşan yüreği zeytini ise talep patlaması yaşıyor. Hem sofralık kalitesi hem de yağ kalitesiyle dikkat çeken tavşan yüreğinin de en büyük üreticisi olduklarını belirten Vahdet Narin, “Tavşan yüreği Antalya'nın coğrafi işaret alan zeytini. 800 civarında ağacımız var ve bu yıl verimi ortalama düzeyde. Tamamını topladık, işledik ve yağ olarak piyasaya süreceğiz. Tavşan yüreği zeytini coğrafi işaret aldıktan sonra talepte patlama oldu. 3- 3,5 lira bandında satılan tavşan yüreği zeytini şu an perakende pazarda 10-12 liraya kadar çıktı. Yağı en nitelikli yağlardan. Dolayısıyla bu kez pazarlarda tavşan yüreği adı altında başka zeytinler de satılmaya başlandı. Antalya'da zeytin dikecek herkese tavşan yüreğini öneriyorum. Bölgemizde artık bir marka ve para etmeye başladı" dedi.