Zehirlenme şüphesi! 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı

Zehirlenme şüphesi! 17 kişi hastaneye kaldırıldı
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ALINAN bilgiye göre, Aşağıada köyünde M.K.Ç'ye ait şeker pancarı  tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan tarım işçileri, mide  bulantısı, istifra ve bayılma şikayetleriyle Ulaş İlçe Hastanesine başvurdu.   
Tarım ilacından zehirlendikleri sanılan 17 kişi, kentteki hastanelere  sevk edildi.
 
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) özel kıyafet giymiş  ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı tarlada ve işçilerin yaşadığı çadırlarda ölçüm  yaptı.
 
Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız  ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut da bölgeye gelerek bilgi aldı.
 

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