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'Zaytung konusu'
Küresel Gazeteciler konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim Alanya Belediye Meclisi'nde dün ele alınan havai fişek konusunu kendi sosyal medya hesabından değerlendirdi.
GÜNCEL 04.09.2019, 11:54 04.09.2019, 12:03
KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da yaptığı değerlendirmede "Belediye Meclisi'nde havai fişek konusunu Başkan Yücel'e şikayet edip yardım isteyen meclis üyeleri sanırım Zaytung'a (Mizahi ve ironik haberler veren internet sitesi) haber olmak istediler! Bilmezler mi ki en çok havai fişeği zaten Alanya Belediyesi atıyor veya attırıyor" dedi.
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