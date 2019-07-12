Zaytung değil gerçek: Alanya Teleferik'e ilginç öneriler

Ceren ŞAHİN

TELEFERİK tepkileri bir çığ gibi yağmaya devam ederken, belediye encümenince belirlendiği öğrenilen teleferik fiyatlarına ilişkin Alanya Belediyesi sessizliğini koruyor. CHP’li Avukat Müge Gezginci’nin “Gerekirse dava açacağız” dediği teleferik fiyatlarına yönelik hala resmi bir açıklamanın yapılmaması, tepkilerin ardından Zaytung haberlerini aratmayacak önerileri de beraberinde getirdi. Arapsaçına dönen teleferik fiyat tarifesi için Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Cemal Şencan’dan ‘Askıda teleferik’ önerisi gelirken, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp de “O zaman ben de bakkal esnafıma çağrıda bulunayım, ikametgahını getiren Alanyalıya ürünleri indirimli verelim. Alanya’da yaşamayana da 3 katı fiyat etiketi uygulayalım” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını tek bir cümleyle yanıtladı: “Deveye sormuşlar neren eğri? Deve demiş nerem doğru ki?"

‘KAZIKÇI ESNAFA CEZA KESİLEMEZ'

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden konuyu değerlendiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Vali Karaloğlu ve Başkan Yücel'i de etiketlediği mesajında, encümen kararının turisti kazıklamanın meşrulaştırılmasına emsal oluşturduğuna dikkat çekerek "Öyleyse turist kazıklayan esnafa ceza kesemezsiniz” dedi.

Dim "Teleferikte yerliye 10 lira, yabancıya 28 lira tarifesinin anlamı şudur; turisti kazıklamak meşrudur! Esnafa turisti kazıklıyor diye ceza kesemezsiniz çünkü emsal karar var. Hem de encümen kararı" ifadelerini kullandı.

‘BİZ DE AYNISINDAN İSTERİZ’

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, belirlenen fiyat tarifesine ilişkin “Madem öyle, o zaman biz de ikametgahını getirene indirim yapalım, geriye kalanlara 3 katına satalım” diyerek uygulamanın trajikomik olduğunu ifade etti. Yenialp “Fiyat konusunda çifte standart uygulanması bizce de uygun değil. Alanya dışından gelene daha yüksek fiyat uygulanmamalı. Uygun görmüyoruz. Teleferikte çifte standart uygulanıyorsa, esnafın da fiyatlarda çifte standart uygulaması lazım. O zaman biz de esnaf olarak kampanya yapalım, Alanya’da yaşayanlara yarı fiyatına ürün satalım, Alanya dışından olanlara aynı ürünü daha fazla fiyata verelim” dedi.

‘TELEFERİK FİYATI YÜKSEK’

Teleferik fiyatlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Yenialp “Sizden de takip ediyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde daha uzun mesafeye sahip teleferiklerde fiyatlar çok daha uygun. 3 kilometre mesafeye 12 TL ödenen teleferikler varken, Alanya’da 900 metre mesafe için 28 TL talep edilmesi çok da uygun ve etik değil. Fiyat gerçekten yüksek. Ben şahsen 28 TL verip o teleferiğe binmem ve kaleye çıkmam” şeklinde konuştu.

‘ASKIDA TELEFERİK’ ÖNERİSİ

‘Askıda’ uygulamasının Türkiye’de kökleri çok eskilere dayanıyor. Ülke genelinde yaygın olarak ‘Askıda ekmek’ uygulaması bilinirken, proje yiyecek, içecek ve giyim ürünlerini de kapsıyor ve temelinde sosyal yardımlaşma, dayanışma bulunuyor. Bir markete giren vatandaş aldığı ürünlere ek olarak başka ürünler de alıyor ve yeri belli olan bir yere asıyor. İhtiyacı olan vatandaş da gidip oradan ürünleri alıyor. Böylece alan el, vereni bilmiyor, veren el de alanı.

Gündeme geldiği günden bu yana fahiş teleferik fiyatlarına tüketiciler adına tepki gösteren THD (Tüketici Hakları Derneği) Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan da teleferik için ‘Askıda teleferik’ önerisinde bulundu. Şencan “Teleferiğe binecek parası olmayanlara 'Askıda Teleferik' uygulaması yapılsın” ifadelerini kullandı.

‘DEVE DEMİŞ: NEREM DOĞRU Kİ?’

Arapsaçına dönen fiyatlara ilişkin belediyenin sessizliğini eleştiren İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise "Deveye sormuşlar neren eğri? Deve demiş, nerem doğru ki" dedi.

ZAYTUNG NEDİR?

Zaytung mizahi ve ironik haberler veren, Türkiye merkezli bir internet sitesidir. Zaytung adı ise Almanca'da gazete anlamına gelen "Zeitung" kelimesinden gelmiştir.



