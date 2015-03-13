Zavlak'ın acı günü

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Hacı Mevlüt Zavlak'ın amcası İbrahim Zavlak vefat etti. İbrahim Zavlak'ın cenazesi bugün saat 10.00'da Dimçayı Zavlaklar Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vefat haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan Hacı Mevlüt Zavlak, bugün parti binasında yapacağı aday adaylığı açıklama törenini vefat nedeniyle ileriki bir tarihe erteledi. Zavlak "Peygamber efendimizin şefaati nasip olur inşallah. Allah cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Bugün yapacağım milletvekili aday adaylığı açıklamasını ileriki bir tarihe erteliyorum" dedi.