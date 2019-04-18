Zavlak ve Arık Politika Kulisi’nde

31 Mart Yerel Seçimleri’ne Millet İttifakı’nın İyi Parti kanadından Alanya Belediye Meclisi Üyesi Adayı olarak giren ve yeni dönemde meclis üyesi olan Hacı Mevlüt Zavlak ile Fikret Arık, yarın akşam saat 19.30’da Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) ekrana gelecek olan Politika Kulisi’ne konuk olacaklar.

Zavlak ve Arık Politika Kulisi’nde
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DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunacağı Politika Kulisi’nde hem yerel seçimler, hem de önümüzdeki 5 yıl boyunca Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Meclisi’nde yapacağı çalışmalar masaya yatırılacak.

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DİM WEB TV NASIL İZLENİR

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 18:11
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