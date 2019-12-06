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Zavlak Dim TV'de rüzgar gibi esti

İyi Parti’li Zavlak Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından açıkladı: Alanya Belediyesi son derece yüksek bedellerle adam akıllı hizmet vermeyen elektrik firması CK’ya kamu alanlarını ücretsiz veriyor

GÜNCEL 06.12.2019, 21:14 06.12.2019, 21:20
Zavlak Dim TV'de rüzgar gibi esti
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DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan Politika Kulisi’nin canlı yayın konuğu Alanya Belediyesi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak oldu. Zavlak, Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı. İzlenme rekorları kıran programda Alanya ve Antalya siyaseti konuşuldu. Zavlak sürece ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın öne çıkan satır başları ise şu şekilde oldu: 
‘İTTİFAK OLMASA AK PARTİ’NİN DE KONUŞACAĞI ÇOK ŞEY OLURDU’
İttifakların Türkiye genelinde bizlere dayattığı iki kutuplu siyaset yüzünden karşılıklı atışmaların yaşanmadığı bir dönemden geçiyoruz. Ülke genelinde çok sesliliğin giderek azaldığı bir süreç yaşanıyor. İttifaklar bu anlamda ülkeye yaramadı diyebiliriz. Örneğin Ak Parti Alanya’da ittifakın öncesinde mevcut yönetimin karşısındaydı. Fakat ittifakla birlikte şu an yan yana yürüyorlar. İttifak olmasa bugün de daha önce söyledikleri gibi çok şey söyleyebileceklerini düşünüyorum. Aynı şey bizim için de geçerli. Bizler de büyükşehre ilişkin canımızı sıkan bir şey olsa bu konuda ittifak gereği kısık sesli konuşmayı seçeriz. 
‘KARDEŞİM GİBİ SÖYLEMLER KULLANIRSAK MECLİS KAHVEYE DÖNER’
Alanya’da belediye başkanını çalıştırmamaya yönelik bir muhalefet çizgisi yok. 20 tane de önerge verebilirim. Bu hem halkın hakkı, hem de biz meclis üyelerinin en doğal hakkı. Komisyonlar sunulan önerilerin karara bağlandığı yerlerdir. Bizler de bu önerileri ilgili komisyonlara verilmesi için meclise sunuyoruz. Temsil ettiğimiz insanlar var. Üzerimizde insanların oyları var. Mecliste sunmuş olduğumuz önergelere karşılık olarak Adem beyin ‘Yarım saat bunları mı konuşacağız’ diye sorması açıkçası bizleri kırdı. Zira bu öneriler benim babamla ilgili değil halkın ve kentin sorunlarıyla alakalı. Üslupla da alakalı sorunlar yaşandı bu mecliste. Mesela Adem bey defalarca meclis üyemiz Alper beye ‘Kardeşim’ diye hitap etti. Biz kardeşim, biraderim gibi söylemler kullanmaya başlarsak birkaç hafta sonra meclis kahvehaneye döner. 
‘HALKIN SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ MECLİSE SUNUYORUZ’
Teleferiğin fiyat tarifelerinin belirlenmesi noktasında meclisten geçirilen karar ihale kanunlarına aykırıdır. Yanı sıra fiyatının işletmenin karına yönelik belirlenmesi de anlamsızdır. Dolayısıyla bu ve bunun gibi pek çok sebepten bizler teleferiğin belediye encümeni tarafından belirlenen fiyat tarifeleri ile alakalı bir önerge sunduk. Teleferik önerimiz reddedildi. Takipçisi olacağız. Yerel esnafı korumak istiyoruz. Esnafımızın AVM’lerin karşısında ezilmesini istemiyoruz. Esnafın işini bitiren AVM’lerin arasında en az 300 metre olmasını talep ettik. Bu önerimiz de mecliste sonuç buldu. Kent Estetiği Komisyonu’nun kurulması gerektiğini söyledik. Zira kentin estetik açıdan giderek kötüleştiği açık. Devecilere şehir merkezinden gelen tepkiler var. Bu gerçekliği nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüzde Yörük kültürümüzü yaşatacak turistlerin de ziyaret edebileceği bir parkın Alanya’ya kazandırılması noktasında ortaklaştık. Yani devecilere ‘Alın develerinizi gidin’ demek yerine, ekmekleriyle oynamak yerine kentin bütününü mutlu edecek ve turizme katkı sağlayacak bu öneriye de bütün partiler sıcak baktı. 
‘TÜRKİYE’NİN EN BORÇLU 5’İNCİ BELEDİYESİ OLARAK DEVRALINDI’
Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu 5’inci belediyesi olarak devralındı. Biz burada ne diyoruz? Bu belediye sarayı halkın önceliği değilken neden bu parayı buraya harcıyorsun diye eleştiriyoruz. Muhittin bey de bir öncelik sıralaması mutlaka yapıyordur ve yapacaktır. Antalya BŞB AKP’deyken bakanlıktan istediklerini daha kolay alıyordu. Muhittin bey döneminde böyle değil. Elbette ki projeler bitirilecek. Fakat bunun için bir öncelik sıralaması yapılmalı. 
DEVREDİLEN CADDELEDEKİ BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARI NE OLACAK?
Hiç kimse yerlerinden olmayacak. Mağduriyet yaşanmaması için bir çalışma yürütülüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra zaten açıklanacaktır. Muhittin başkan kibirli bir insan değil. Eğer olsaydı Ak Parti’nin İlyas Şirin gibi pek çok bürokratı şu an çalışıyor olmazdı. Ki bu anlamda memlekette liyakat en zor bulunan şeyken, örneğin İlyas beyin liyakat sahibi olması Muhittin başkanımız tarafından dikkate alınıyorsa ‘Muhittin başkana helal olsun’ demek gerekir diye düşünüyorum. 
‘PAZAR YERİ VE DÜĞÜN SALONU ZAMLARINDA DEDİĞİMİZE GELDİ’
Düğün salonlarına yüzde 50 zam yapmak istediler. Ret oyu kullandık. Ha keza Pazar yerleriyle alakalı ciddi oranda zam yapmak istediler. Biz yine ret verdik. Seçimlerden önce göstermelik zamlar yaparken, şimdi bu kararı aldırmaya çalışarak faturasını ortaklaştırmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey iyiye gitmezken, aksine kötüleşirken vatandaşa bu zam yapılamaz. Bizler karşısındayız. İndirim yapılacağı ile alakalı bazı haberler çıktı. Kamuoyu yanıltılmasınlar. Bu tarifeyle alakalı önümüzdeki yılı beklemek zorundayız. Devlete verilen vergiyi toplamama yoluna nasıl gidecek, bu nasıl bir cesaret bizler de merakla izliyoruz. Biz söylemiştik. Daha 1 ay geçti. Döndü dolaştı bizim dediğimiz yere geldi. 
GES ve asfalt için 25 milyonluk kredi talebinde bulundular. Bizler bunu komisyonda görüştük. Bizler güneş enerjisine evet demek, asfalt hizmetlerine ilişkin kredi talebine hayır oyu kullanmak istedik. Alanya Belediyesi zaten borçlu bir belediye. Gerekçelerimizi de sunduk. Lakin inatla ayırmak istemediler. Bizler de hayır oyu kullandık. 
‘BELEDİYE TRAFO ALANLARINI CK’YA ÜCRETSİZ VERMESİ HALKA HAKSIZLIK’
Bizler meclise gelmezden evvel CK’ya trafo alanlarını ücretsiz veriyorlarmış. Yüksek bedellerle adam akıllı hizmet alamadığımız bu firmaya üstelik bir de kamu alanlarını ücretsiz veriyorlar. Biz ‘Hayır’ dedir. Ama kendileri bu duruma devam ediyorlar. Vatandaşlar ciddi oranlarda dağıtım bedelleri öderken, elektrik faturalarıyla mücadele ederken, üstelik karşılığında da adam akıllı hizmet alamazken, her yağmurda karanlıklar içerisinde kalırken, kentimiz hala yer altına alınmayan elektrik telleriyle doluyken, kamuya ait bu alanların özelleştirilerek devredilen bu firmaya verilmesine sonuna kadar karşıyız. 
MECLİS ÜYESİ HACI MEVLÜT ZAVLAK’IN PARTİLERE DAİR GÖRÜŞLERİ 
Son olarak partilerin ilçe teşkilatları hakkında görüşleri sorulan Zavlak şu şekilde özetledi: 
Ak Parti: “Başarılı bir ilçe başkanı olduğunu düşünüyorum. Gençliğin enerjisini teşkilatına yansıtıyor. Arkasında Bakan Çavuşoğlu gibi bir faktör var. Bunun rahatlığını da yaşıyor. Belediye meclisinde de az evvel bahsettiğim gibi ittifaktan kaynaklı ılımlı bir tavırları var ve alınan kararlara saygı gösteriyorlar. 
MHP: Kendim de içerisinden geldiğim için iyi biliyorum. MHP lider odaklı bir partidir. Onların da tutumu ittifak kapsamında ilerliyor. 
CHP: Demokratik bir sürecin içerisindeler. Parti içi demokrasiye uygun olarak delege seçimlerini yaptılar. Bir genel kurula yani seçime yürüyorlar. Kendi iç meseleleriyle meşguller. Antalya ile koordinasyonları güzel. Gerek meclis üyelerinin gerekse de ilçe yönetiminin iletişim halinde olduklarını biliyoruz.  
İYİ PARTİ: İyi Parti Türkiye için +90’da kazanılan bir penaltıdır. Büyükşehirlerin kazanılmasında aktif rol oynamıştır. Canla başla çalışmakta olup büyüyerek yoluna da devam edecektir.

#Zavlak #İYİ Parti #dim tv #CK
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