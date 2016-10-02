Zamanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Sedat Peker ile Zamanoğlu ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Alanya’nın köklü ailelerinden olan Zamanoğlu, Dinek Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek. Yeni Alanya ailesi olarak, merhum Zamanoğlu’na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
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