Zamanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

1984-1989 yılları arasında Alanya Belediye meclis üyeliği de yapan Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına

Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Sedat Peker ile Zamanoğlu ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Alanya’nın köklü ailelerinden olan Zamanoğlu, Dinek Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek. Yeni Alanya ailesi olarak, merhum Zamanoğlu’na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

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