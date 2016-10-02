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Zamanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Zamanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

02 Ekim 2016 Pazar 13:28
Zamanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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1984-1989 yılları arasında Alanya Belediye meclis üyeliği de yapan Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına                         
Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven,  ALTİD Başkanı Burhan Sili,  Sedat Peker ile Zamanoğlu ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Alanya’nın köklü ailelerinden olan Zamanoğlu, Dinek Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek. Yeni Alanya ailesi olarak, merhum Zamanoğlu’na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

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Son Güncelleme: 02.10.2016 15:06
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