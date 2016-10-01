Zamanoğlu ailesinin acı kaybı

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İyi Seyirler.
Başınız sağ olsun Allah geride kalanlara sabırlar versin inşAllah
Çok çok iyi insan idi.Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.
ALANYA NIN ENDER İNSANLARIN DAN YARDIM SEVER ÇALIŞANI KORUYAN BIR İŞ ADAMIYIM ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET RUHU SAD OLSUN AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR VE METANET VERSİN