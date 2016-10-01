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Zamanoğlu ailesinin acı kaybı

1984-1989 yılları arasında Alanya Belediye meclis üyeliği de yapan Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu hayatını kaybetti

Zamanoğlu ailesinin acı kaybı

1984-1989 yılları arasında Alanya Belediye meclis üyeliği de yapan Zaman Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu hayatını kaybetti

01 Ekim 2016 Cumartesi 11:03
Zamanoğlu ailesinin acı kaybı
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ALANYA'NIN köklü ailelerinden olan  Zamanoğlu Otelleri sahiplerinden Arif Zamanoğlu hayatını kaybetti.  Arif Zamanoğlu yarın öğlen Emine Özmüftüoğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Dinek Belediye Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.                         
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Son Güncelleme: 02.10.2016 13:35
Anahtar Kelimeler:
Zamanoğlu Ailesinin Acı KaybıArif Zamanoğlu
Yorumlar
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Ahmet yaylacı 2016-10-01 14:10:36

Başınız sağ olsun Allah geride kalanlara sabırlar versin inşAllah

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Cengiz Aydoğan 2016-10-02 09:03:28

Çok çok iyi insan idi.Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

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ÖMER YILMAZ 2016-10-07 22:19:03

ALANYA NIN ENDER İNSANLARIN DAN YARDIM SEVER ÇALIŞANI KORUYAN BIR İŞ ADAMIYIM ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET RUHU SAD OLSUN AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR VE METANET VERSİN

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