Zafer Bayramı kutlu olsun!

Meryem KANBEROĞLU

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları Alanya'da bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Atatürk Anıtı önünde yapılacak resmi tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayraklarının göndere çekilmesi ile devam edecek. Protokol konuşmalarının ardından Atatürk Anıtı önündeki tören sona erecek.

ÇELİK ALANYA HALKIYLA BULUŞACAK

Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen kutlama programı kapsamında vatandaşlar saat 19.30’da Atatürk Anıtı önünde buluşacak. Saat 20.00’de Fener Alayı start alacak ve her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya halkı zaferi kutlayacak. Fener Alayı'nın ardından saat 21.30 itibariyle Çelik sahne alacak. Çelik, birbirinden değerli parçalarıyla Alanyalılara unutulmaz bir Zafer Bayramı gecesi yaşatacak.

YÜCEL’DEN ZAFER BAYRAMI DAVETİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ve Çelik konserine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, "Zafer Bayramımızın 97. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Saat 19.30’da Atatürk Anıtı önünde buluştuktan sonra saat 20.00’de fener alayımız başlayacak. Saat 21.30’da ise Çelik sahne alacak. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı birlik beraberlik meşalesini yakmaya davet ediyorum" dedi.

TCG YILDIRIM ZİYARETE AÇILACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında bugün TCG Yıldırım savaş gemisi 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Alanya Limanı'nda ziyarete açılacak. TCSG-92 Sahil Güvenlik Botu ise 10.00-18.00 saatleri arasında iskelede ziyarete açık olacak. Tüm vatandaşlar gemi ve botları ziyaret etmeye davet edildi.