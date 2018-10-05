Zabıtadan fırsatçılara sıkı denetim

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın vatandaşlara, ürünlerde farklılık görmeleri halinde belediye zabıtalarına iletmeleri konusundaki çağrısı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri Antalya genelinde hem fiyatları kontrol etti, hem de yerli üretim logosu kullanımı konusunda işletmeleri denetledi.



Fahiş fiyat artışları denetlendi

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında çıkarılan Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde 31 Ağustos 2018 tarihinde yapılan değişiklikle döviz kuruna bağlı fiyat değişimleri bahane edilerek yapılan fahiş fiyat artışı, haksız bir ticari uygulama olarak kabul edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu kapsamda sorumluluk alanında bulunan işletmelerde inceleme yaparak, güncel ve geçmiş aylara ait etiketler karşılaştırıldı. Fahiş fiyat artışı yapan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.



Yerli üretim logosu zorunlu hale geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, üretim yeri Türkiye olan ürünlerde bulunması gereken “Yerli Üretim Logusu”nu da denetledi. 15 günlük deneme süresinin ardından 3 Ekim 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelen Yerli Üretim Logosu bulunmayan ürünler hakkında da işlem yapıldı. Zabıta ekipleri, yönetmeliğe uymayan işletmeler hakkında tuttuğu tutanakları Ticaret Bakanlığı birimlerine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 9 ekip ile Antalya’da fırsatçılığın ve vatandaşların mağdur edildiği durumların önüne geçmeyi sürdüreceklerini söyledi.

