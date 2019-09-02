Zabıta Teşkilatı 193 yaşında

KUTLAMALAR bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü geleneksel hale getirdiği kutlama programını açıkladı. Buna göre Alanya’da Zabıta Haftası kutlamaları bugün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. 3 Eylül Salı akşamı Kültür Merkezi’nde tiyatro gösterisi ve 6 Eylül Cuma akşamı Emine Özmüftüoğlu Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Zabıta Müdürü Hasan Akın etkinliklere tüm vatandaşları davet ederken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabında, “Şehrimizin disiplini ve vatandaşın güvenliği için özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftası kutlu olsun” dedi.