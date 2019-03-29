Yüzyıllardır beklenen Turan buluşması Ankara’da yapıldı

ANITKABİR askeri töreni ile başlayan ve Akar Otel'de önce demir dövülerek daha sonra da kokteyl,konuşmacıların sunumları,dans gösterisi ve 1.Kengeş toplantısı ile devam edilen ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bu Türk Töreli etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden ve diğer Türk yurtlarından büyük ilgi ve katılım vardı.

Fizuli Memedov - Azerbaycan Medeniyet Fonu Avrupa Komitesi başkanı ve iş adamı

Doç.Dr.Ozodbek Karamatov-Kastamonu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Şemseddin Serveroğlu - Ahıska Türkleri Temsilcisi

Kutaev Ruslan Mahamdievich - Kafkasya Çeçenistan Asambl Halk Başkanı

Dr.Emin Bozoğlan - Suriye Turkleri temsilcisi

Özgür Barış Etli - Viking Türk Sırları,Göbeklitepe ve Ön Türkler Kitapları yazarı

Yahya Arslan-Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği I.T.O.G.B Genel Başkanı

Servet Manastırlı

Lezzet Ìusiumbeli

Doç.Dr.Nesrin Sipahi Kıratlı-Bulgaristan Türkleri temsilcisi

Hanım Halilova - Azerbaycan

Seracettin Mahrum

Prof.Dr.Özkan Hüseyin - Yunanistan Türkleri Temsilcisi

Hamza Yavuz - Uluslararası Balkan Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkani

Doc.Dr.Babek Cavanshir - İran Türkleri temsilcisi-Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Adil Aliyev - Azerbaycan parlamentosu milletvekili ve Kickboks Federasyonu Başkanı

Valeh Hajiyev - Bakan Yardımcısı / Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi Başkanı

Doç.Dr.Ozodbek Karamatov-Kastamonu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Ahmet Dağduran

Can Turan Deniz Bilimleri Uzmanı

Safter Rahimli-Araştırmacı Yazar

Arzuman Abdülkerimov-Hilal Teşkilatı Danışmanı

Seyfullah Muradi-Afganistan Güney Türkmenistan Türkleri Temsilcisi

Rauf Arifoğlu-Yeni Müsavat Medya Grup danışmanı

Beishenbek Toktogulov-Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyeni

Abdülaziz Hüseyin-Suriye ve Lübnan Türkleri temsilcisi

Yasemin Meydan-Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı’nın konuşmacı ve davetli olarak katıldığı toyda kadim Türk devletinin gelmiş geçmiş tüm kadim Türk ataları Türk Töresine uygun özel bir merasim ile Turan Ulusal Türk Uygarlığı Teşkilatı Genel Başkanı Derviş Recep Var liderliğinde anıldı.

Eski Türkçe ile yazılan özel bir tamga üzerinde daha sonraki Türk nesillere armağan bırakmak üzere çekiç sallandı.

Çeşitli görev ve tuğ teslimlerinin de yapıldığı toyda Türk yurtlarının yeni Börüleri ad aldı.Türk Birliği ve Turan yolunda Kızılelma andı yapıldı



Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 10:16