Yüzyıllardır beklenen Turan buluşması Ankara’da yapıldı

ANITKABİR askeri töreni ile başlayan ve Akar Otel'de önce demir dövülerek daha sonra da kokteyl,konuşmacıların sunumları,dans gösterisi ve 1.Kengeş toplantısı ile devam edilen ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bu Türk Töreli etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden ve diğer Türk yurtlarından büyük ilgi ve katılım vardı.
Fizuli Memedov - Azerbaycan Medeniyet Fonu Avrupa Komitesi başkanı ve iş adamı
Doç.Dr.Ozodbek Karamatov-Kastamonu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Şemseddin Serveroğlu - Ahıska Türkleri Temsilcisi
Kutaev Ruslan Mahamdievich - Kafkasya Çeçenistan Asambl Halk Başkanı
Dr.Emin Bozoğlan - Suriye Turkleri temsilcisi
Özgür Barış Etli - Viking Türk Sırları,Göbeklitepe ve Ön Türkler Kitapları yazarı
Yahya Arslan-Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği I.T.O.G.B Genel Başkanı
Servet Manastırlı
Lezzet Ìusiumbeli
Doç.Dr.Nesrin Sipahi Kıratlı-Bulgaristan Türkleri temsilcisi
Hanım Halilova - Azerbaycan
Seracettin Mahrum
Prof.Dr.Özkan Hüseyin - Yunanistan Türkleri Temsilcisi
Hamza Yavuz - Uluslararası Balkan Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkani
Doc.Dr.Babek Cavanshir - İran Türkleri temsilcisi-Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Adil Aliyev - Azerbaycan parlamentosu milletvekili ve Kickboks Federasyonu Başkanı
Valeh Hajiyev - Bakan Yardımcısı / Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi Başkanı
Doç.Dr.Ozodbek Karamatov-Kastamonu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Ahmet Dağduran
Can Turan Deniz Bilimleri Uzmanı
Safter Rahimli-Araştırmacı Yazar
Arzuman Abdülkerimov-Hilal Teşkilatı Danışmanı
Seyfullah Muradi-Afganistan Güney Türkmenistan Türkleri Temsilcisi
Rauf Arifoğlu-Yeni Müsavat Medya Grup danışmanı
Beishenbek Toktogulov-Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyeni
Abdülaziz Hüseyin-Suriye ve Lübnan Türkleri temsilcisi
Yasemin Meydan-Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı’nın konuşmacı ve davetli olarak katıldığı toyda kadim Türk devletinin gelmiş geçmiş tüm kadim Türk ataları Türk Töresine uygun özel bir merasim ile Turan Ulusal Türk Uygarlığı Teşkilatı Genel Başkanı Derviş Recep Var liderliğinde anıldı.
Eski Türkçe ile yazılan özel bir tamga üzerinde daha sonraki Türk nesillere armağan bırakmak üzere çekiç sallandı.
Çeşitli görev ve tuğ teslimlerinin de yapıldığı toyda Türk yurtlarının yeni Börüleri ad aldı.Türk Birliği ve Turan yolunda Kızılelma andı yapıldı