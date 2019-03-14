Yüzleşme'nin yapımcısından final iddialarına yanıt!

KANAL D'nin büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi Yüzleşme'nin erken final yapacağı iddiası şok etkisi yarattı.Tamamı Alanya'da çekilen ve dizi turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Yüzleşme'nin başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu oynuyor.

REYTİNGLERDE GERİDE KALDI

Yüzleşme Kanal D'nin son bombası olarak görülüyordu. Farklı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile rakiplerini sollaması neredeyse kesin gözüyle bakılan dizi daha ilk bölümden reytinglerde gerilerde kaldı. Karşısında güçlü yapımlar olan dizi, reyting sonuçlarının alınmasıyla final yapacak iddialarının da odak noktası oldu. Final iddialarına dizinin yapımcısından yanıt gecikmedi. Yapımcı Bülent Turgut yaptığı açıklamada: ' Kanal D ile 7 bölümlük anlaşmamız mevcuttur. Şu an için final söz konusu değildir.' dedi.

DİZİNİN KONUSU

Yüzleşme'de hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkıyor. Yaşanan olaylarla kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 12:48