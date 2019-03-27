Yüzleşme'nin finali 12'nci oldu

Kanal D'de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan, tamamı Alanya'da çekilen Yüzleşem dizisi dün akşam son kez final bölümüyle ekranlara geldi.

Yüzleşme'nin finali 12'nci oldu
banner404

TAMAMI Alanya'da çekilen başrollerini Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Uğur Yücel'in paylaştığı yüksek bütçesi ile dikkat çeken 'Yüzleşme' Salı akşamı güçlü rakipleri karşısında reyting alamadığı gerekçesiyle dün akşam 4. bölümü ile ekranlara veda etti. Kanal D ekranlarında salı akşamları yayınlanan Yüzleşme dizisi reyting sonuçlarında yayınlanan son bölümü ile 12. sıraya yerleşti. Dizide Alanya'ya yer verilmiyor diye eleştiri yağmuruna tutulan Yüzleşme, son bölümünde sevenlerine muhteşem Alanya manzarası ile veda etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 15:55
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bu karışımı içenin baş ağrısı 2 dakikada...
Bu karışımı içenin baş ağrısı 2 dakikada...
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479