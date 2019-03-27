Yüzleşme'nin finali 12'nci oldu

TAMAMI Alanya'da çekilen başrollerini Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Uğur Yücel'in paylaştığı yüksek bütçesi ile dikkat çeken 'Yüzleşme' Salı akşamı güçlü rakipleri karşısında reyting alamadığı gerekçesiyle dün akşam 4. bölümü ile ekranlara veda etti. Kanal D ekranlarında salı akşamları yayınlanan Yüzleşme dizisi reyting sonuçlarında yayınlanan son bölümü ile 12. sıraya yerleşti. Dizide Alanya'ya yer verilmiyor diye eleştiri yağmuruna tutulan Yüzleşme, son bölümünde sevenlerine muhteşem Alanya manzarası ile veda etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 15:55