Yüzleşme dizisi beğenildi mi? Reyting raporları ne diyor?

Tamamı Alanya'da çekilen ve dün akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Yüzleşme dizisi seyirciden tam not aldı.

Yüzleşme dizisi beğenildi mi? Reyting raporları ne diyor?
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ÇEKİMLERİ Alanya’da yapılan, yapımını T Company’nin üstlendiği, yapımcılığını Bülent Turgut’un yaptığı, senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'ın oturduğu dizi dün akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yüzleşme dizisi güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve merak uyandıran sahneleri ile izleyiciden tam not almayı başardı. Salı günü uzun soluklu izlenen ve sıkı takipçisi olan dizilerle yarışan Yüzleşme reyting sıralamasında ilk bölümü ile hatrı sayılır bir başarıya imza attı. 

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 10:44
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