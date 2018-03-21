Yüzlerce terörist mezarı bulundu

AFRİN merkezi kaybeden YPG'li teröristlerin mezarlığı bulundu.
Anadolu Ajansı, kent merkezini teröristlerden temizleyen Türk askerinin arama-tarama faaliyetlerinde mezarları tespit ettiğini aktarıyor. Mezarlıkta yüzlerce teröristin cesedinin bulunduğu bildiriliyor.
Kent sakinleri, kazılan mezarların yeni olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının buraya gömüldüğünü söyledi.
Afrin şehir merkezi, 18 Mart Pazar günü YPG'den alınmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.