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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Yüzlerce terörist mezarı bulundu

Kent merkezinde tespit edilen mezarların, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında çatışmalarda öldürülen teröristlere ait olduğu bildiriliyor.

Yüzlerce terörist mezarı bulundu

Kent merkezinde tespit edilen mezarların, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında çatışmalarda öldürülen teröristlere ait olduğu bildiriliyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:32
Yüzlerce terörist mezarı bulundu
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AFRİN merkezi kaybeden YPG'li teröristlerin mezarlığı bulundu.

Anadolu Ajansı, kent merkezini teröristlerden temizleyen Türk askerinin arama-tarama faaliyetlerinde mezarları tespit ettiğini aktarıyor. Mezarlıkta yüzlerce teröristin cesedinin bulunduğu bildiriliyor.

Kent sakinleri, kazılan mezarların yeni olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının buraya gömüldüğünü söyledi.

Afrin şehir merkezi, 18 Mart Pazar günü YPG'den alınmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AfrinZeytin Dalı HarekatıTERÖRİSTLERMezarlar
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