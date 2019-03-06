Yüzen şehir okyanusları aştı! Şimdi Alanya'da

MAVİ Vatan 2019 tatbikatına da iştirak eden Gediz gemisi Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na, Kuzey Buz Denizi'nden Hint Okyanusu'na kadar olan coğrafyada bir çok ülkede ziyarette bulunup Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Rehberler tarafından gemide savaş sistemleri,silah sistemleri, kumanda merkezi, genel denizciliğin örf ve adetleri, gemide yaşam hakkında bilgiler verilererek Türk donanması tanıtılıyor. T.C.G Gediz gemisinin 8 Mart Cuma gününe kadar Alanya İskelesi'nde olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 11:23