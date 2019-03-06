Yüzen şehir okyanusları aştı! Şimdi Alanya'da

Alanya İskelesi'ne bu sabah itibariyle TCG Gediz gemisi yanaştı

Yüzen şehir okyanusları aştı! Şimdi Alanya'da
banner404

MAVİ Vatan 2019 tatbikatına da iştirak eden Gediz gemisi Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na, Kuzey Buz Denizi'nden Hint Okyanusu'na kadar olan coğrafyada bir çok ülkede ziyarette bulunup Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Rehberler tarafından gemide savaş sistemleri,silah sistemleri, kumanda merkezi, genel denizciliğin örf ve adetleri, gemide yaşam  hakkında bilgiler verilererek Türk donanması tanıtılıyor. T.C.G Gediz gemisinin 8 Mart Cuma gününe kadar Alanya İskelesi'nde olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 18:22
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Damla sakızının fiyatı rekor kırıyor
Damla sakızının fiyatı rekor kırıyor
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479