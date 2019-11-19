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Yüzde 40'ı vazgeçti!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Eğitim Programı kapsamında verdikleri eğitimden bahsederek, "Bugüne kadar 479 danışmanımızla ülke genelinde 32 bin 200 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk. Başvuranların yaklaşık yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçmiştir" dedi

GÜNCEL 19.11.2019, 18:04
Yüzde 40'ı vazgeçti!
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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar 479 danışmanımızla ülke genelinde 32 bin 200 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk. Başvuranların yaklaşık yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçmiştir" dedi.
"İŞKUR TARAFINDAN YAPILACAK"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı sunumunu yaptı. Bakan Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için bu hafta ilan yayınlanacağını kaydederek "Bin ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de bin işçi alımı ile ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak" dedi.
"YÜZDE 40'I BOŞANMAKTAN VAZ GEÇTİ"
Bakan Selçuk, 1,8 milyon kişiye Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim verildiğini bildirerek "Aile bütünlüğünü korumaya yönelik en önemli projelerimizden biri de Aile Danışmanlığı ve Boşanma Süreci Danışmanlığıdır. Bugüne kadar 479 danışmanımızla ülke genelinde 32 bin 200 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk. Başvuranların yaklaşık yüzde 40’ı boşanmaktan vazgeçmiştir. Bunu önemli bir başarı olarak görüyorum. Aldığımız olumlu geri bildirimler neticesinde 2020 yılında da danışmanlık hizmetlerimizi geliştirerek yaygınlaştıracağız" diye konuştu.
"81 İLDE HİZMET VERİYOR"
Bakan Selçuk, şiddetle mücadelede kurumlararası işbirliği ve politikalar geliştirmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasında veri entegrasyonunun tamamlandığını bildirerek şöyle konuştu: 2012'de 14 ilimizde pilot uygulama ile şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) halihazırda 81 ilimizde hizmet veriyor. ŞÖNİM’lerden, kurulduğu günden bugüne kadar (2012-2019 Ekim) 408 bin kadın, 31 bin erkek, 75 bin çocuk olmak üzere toplam 514 bin kişi yararlandı. ŞÖNİM bünyesinde; koordinasyon hizmetleri yanısıra, psiko-sosyal, hukuki, eğitim, sağlık destek ve çağrı destek hizmetleri de sunuyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yatılı kurumsal hizmet birimlerimiz olan kadın konukevlerinin nicelik ve nitelik olarak kapasitelerini geliştiriyoruz. 2002 yılında ülkemizde 11 kadın konukevi, 283 kapasite ile hizmet vermekte iken, bugün, 110’u Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 145 kadın konukevimiz 3 bin 482 kapasite ile hizmet sunmakta. 2005 yılından bugüne 11 bin 582 çocuğumuzu ailesinin yanına döndürdük. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına; çocuk bakımı hizmetlerinde de büyük bir değişim gerçekleştirdik. Çok sayıda çocuğun barındırıldığı yurt ve yuvaları kapatarak aile ortamına yakın ev tipi yatılı birimler olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüştürdük. Yurt tipi bakım hizmeti modelinden ev tipi bakım hizmeti modeline geçiş sürecini yüzde yüz oranında tamamladık. 
"YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bakan Selçuk, engelli bireylere yönelik gündüz yaşam merkezinin, 52 ilde 68 merkeze çıkarıldığını belirterek şunları dedi: 2020 yılında tüm ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak engellilerimizin en fazla ailelerinin yanında mutlu ve huzurlu olacağına inanıyoruz. Ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan ve kurum bakımı ihtiyacı olan engelli bireyler için, toplum temelli yaklaşımla en fazla 6 engelli bireyin ev ortamında hizmet almalarını sağlayan Umut Evi uygulamamızı geliştirerek yaygınlaştırıyoruz. Bugün itibarıyla 149 Umut Evi'nde 839 engellimiz, ev ortamında bu hizmetten faydalanmaktadır.
"BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN"
Muhalefet milletvekilleri ile iktidar milletvekilleri arasında erken yaşta emeklilik konusunda tartışma yaşandı. Muhalefet milletvekilleri 'taşerona ayrım devam ediyor', 'işsiz sayısı 8 milyona çıktı' yazılı dövizler açarak "İşçilerin hakkını savunmak boş iş değildir. Aylardır soru önergesi veriyoruz. İşçilerin hakkını korumak için buradayız" diye iktidara tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri "Korsan yayın yapıyorsunuz. Boş işlerle uğraşmayın. Türkiye için faydalı bir şey yapın" diye karşılık verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Karşılıklı atışmaların sürdüğü komisyon 15 dakika geç başladı.
 

#Aile Eğitim Programı #aile #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı #Zehra Zümrüt Selçuk
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