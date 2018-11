Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker hafta boyunca anılacak

BİRİNCİ Dünya Savaşı’nın en sıcak günleri. Antalya abluka altında. O ablukayı kırmak için Türk subayı Mustafa Ertuğrul, topçu bataryalarını Kaş’a kurdu. Karşısında Meis Limanı’na demirlemiş İngilizlerin 114 metre uzunluğunda efsanevi deniz uçağı gemisi Ben My Chree. Geminin görevi burada konuşlu Fransız garnizonuna erzak ikmali yapmak. Ancak 9 Ocak 1917 günü o efsanevi gemi, Yüzbaşı Ertuğrul’un karadan topçu atışlarıyla batırıldı. Ben My Chree, Akdeniz’in derinliklerine gömülürken dünya savaş tarihi de yeniden yazılıyordu. Yüzbaşı Ertuğrul, bir deniz uçağı gemisini topçu ateşiyle batırarak tarihte bir ilki gerçekleştiriyordu.

Muratpaşa Belediyesi’nin, Antalya’da yazılan bu destanın anlatıldığı “Ben Bir Türk Zabitiyim” isimli kitabın baskısını yapmasıyla başlayan ‘saygı geçişi’ Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in ölüm yıldönümü 5 Kasım’da başlayan anma programlarıyla devam ediyor. AKSAN’la birlikte gerçekleştirilen anma programı, Yüzbaşı Aker’in Andızlı Mezarlığı’ndaki kabri başında Kuran- Kerim okutulmasıyla başlayacak. Saat 11.00’de başlayacak anma programı 13.00’de Muratpaşa Camii’nde mevlit okutulup helva dağıtılmasıyla devam edecek.

Anma programı 6 Kasım Salı günü Muratpaşa Belediyesi fuayesinde ‘Genç Ressamlar Resim Sergisi’nin açılışı ve saat 20.00’de Belediye Kültür Salonu’nda ‘Kahramanlık Türküleri’ konseriyle devam edecek. 7 Kasım Çarşamba ise saat 11.00’de Erdal İnönü Kent Parkı’nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Anıtı’nın açılışı ve Yüzbaşı Ertuğrul ve silah arkadaşlarını adına parka zeytin ağacının dikilmesi gerçekleştirilecek. Anma programı 8 Kasım Perşembe günü Antalya Spor Salonu’nda düzenlenecek masa tenisi turnuvasıyla sona erecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mustafa Ertuğrul Aker’in dünya savaş tarihine geçen başarılarını ardından sessiz sedasız, tevazu içinde Antalya’da yaşayıp hayata veda ettiğini söyledi. “Antalya’da yazılan bu destanı çocuklarımıza anlatmak bizim görevimizdir” diyen Başkan Uysal, bu unutulmuş tarihi bilmenin ve her yıl hatırlamanın Türkiye’nin ve Antalya’nın geleceğine de katkı sağlayacağını söyledi.