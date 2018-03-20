'Yüzbaşı Hüseyin'i görünce anladım ki zafer bizim'

ÖSO üst düzey Komutanı Fehim İsa:

“Komandoların başındaki Yüzbaşı Hüseyin roketle başından yaralandı. Türkiye’ye götürüldü. 5-6 ayda gelemez diyordum 10 gün sonra geri geldi ve komandoların başına geçti. Onu görünce ‘Bu iş tamam, zafer bizim’ dedim.”



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. ÖSO üst düzey Komutanı Fehim İsa, Zeytin Dalı Harekâtı’nın bilinmeyenlerini anlattı. Pazar sabahı 06.00 sularında Afrin’e girdiklerini hatırlatan Fehim İsa, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile çok güzel bir koordinasyon sağlandı. Afrin’in girişinde PYD’li teröristlerin bizi beklediği bina gece 03.00’te F-16’lar tarafından vuruldu. Hamdolsun Afrin şehir merkezi özgürleştirildi. Sivil meclisler kuruluyor. Afrin’i Afrinliler yönetecek” dedi.

58 gün içinde yaşadığı ilginç olayı da paylaşan İsa, Türk komandoların başında yer alan komutan Yüzbaşı Hüseyin Kaya’nın operasyonun ilk günlerinde Darmık bölgesinde başına isabet eden roketle yaralandığını hatırlattı. Fehim İsa “10 gün sonra subayımızı tekrar aramızda gördüm. Şok oldum. Ben onun 5-6 ayda göreve döneceğini tahmin etmiyordum. Ancak 10 gibi kısa bir sürede geri döndü. Hüseyin subayımızı komandoların başında görünce ‘Bu iş tamam, zafer bizim’ dedim. Hüseyin subayımızın başına geçmesi ile birlikte, bu imanın, bu ısrarın bize zafer getireceğine bütün yüreğimle inandım. İnsanları özgürlüğüne kavuşturulması için Türk Silahlı Kuvvetlerin büyük fedakârlık gösterdiğini gördük” diye konuştu.

TSK İLE KANDİL'E GİTMEYE HAZIRIZ

Fehim İsa, operasyonun ilk anlarını da anlatarak, “İHA’ların tespit ettiği noktalar, terör noktalarını ilk gecenin kararmasıyla oralara hedeflere Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla operasyon gerçekleştirdi. Girdiğimizde hamdolsun direniş bulmadık. Olanlar da kaçmışlardı. Uçakların vurduğu enkazların altında teröristler vardı. Eğer orası vurulmasaydı sıkıntı yaşardık. Zafere gitmeyi geciktirirdi” ifadelerini kullandı.

Fehim İsa, yeni hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Bundan sonra Irak sınırına kadar hazırız. Türk Silahlı Kuvvetleriyle oradaki terör unsurlarını temizlemek için de hazırız. Biz de inşallah Suriye topraklarında bulunmayan bir bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kandil’e gitmeye hazırız. Burası sadece Türkiye’ye değil, Suriye, Irak’a da tehdit oluşturuyor.”

Dualar bize güç verdi

Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonu başarıya ulaşırken, ilçe merkezinde komando ve özel birliklerin faaliyetleri sürüyor. İlçe merkezinde konuşlu komandolarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor, bu sırada tanklar da askerimizin güvenliğini sağlıyor. 59 gündür Afrin’de olan komandolar TGRT Haber aracılığıyla mesaj gönderdi. Çok gururlu olduklarını belirten komandolar, “Türk varsa, güven var demektir. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Afrin’e ilk geldiğimizde kocasının başı YPG/PKK’lı teröristler tarafından kesilmiş kadınla konuştuk. O Türk askerini gördüğü zaman elini başının üzerine götürerek işaret yaptı. Bize, ‘Başımızın üstünde yerimiz var’ dedi. Bizi mutlu etti. Dualarıyla bize güç veren halkımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Komandolar, son olarak “Bundan sonra hedef kızıl elma, inşallah sağ salim evimize döneriz” mesajını gönderdi. (Türkiye