Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 20 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?

'Yüzbaşı Hüseyin'i görünce anladım ki zafer bizim'

ÖSO üst düzey Komutanı Fehim İsa, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda roketle yaralanan Yüzbaşı Hüseyin Kaya'nın 10 gün içerisinde yeniden birliğinin başına döndüğünü görünce hissettiği duyguları açıkladı

'Yüzbaşı Hüseyin'i görünce anladım ki zafer bizim'

ÖSO üst düzey Komutanı Fehim İsa, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda roketle yaralanan Yüzbaşı Hüseyin Kaya'nın 10 gün içerisinde yeniden birliğinin başına döndüğünü görünce hissettiği duyguları açıkladı

20 Mart 2018 Salı 08:07
'Yüzbaşı Hüseyin'i görünce anladım ki zafer bizim'
banner404

ÖSO üst düzey Komutanı Fehim İsa:

“Komandoların başındaki Yüzbaşı Hüseyin roketle başından yaralandı. Türkiye’ye götürüldü. 5-6 ayda gelemez diyordum 10 gün sonra geri geldi ve komandoların başına geçti. Onu görünce ‘Bu iş tamam, zafer bizim’ dedim.”
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. ÖSO üst düzey Komutanı Fehim İsa, Zeytin Dalı Harekâtı’nın bilinmeyenlerini anlattı. Pazar sabahı 06.00 sularında Afrin’e girdiklerini hatırlatan Fehim İsa, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile çok güzel bir koordinasyon sağlandı. Afrin’in girişinde PYD’li teröristlerin bizi beklediği bina gece 03.00’te F-16’lar tarafından vuruldu. Hamdolsun Afrin şehir merkezi özgürleştirildi. Sivil meclisler kuruluyor. Afrin’i Afrinliler yönetecek” dedi.

58 gün içinde yaşadığı ilginç olayı da paylaşan İsa, Türk komandoların başında yer alan komutan Yüzbaşı Hüseyin Kaya’nın operasyonun ilk günlerinde Darmık bölgesinde başına isabet eden roketle yaralandığını hatırlattı. Fehim İsa “10 gün sonra subayımızı tekrar aramızda gördüm. Şok oldum. Ben onun 5-6 ayda göreve döneceğini tahmin etmiyordum. Ancak 10 gibi kısa bir sürede geri döndü. Hüseyin subayımızı komandoların başında görünce ‘Bu iş tamam, zafer bizim’ dedim. Hüseyin subayımızın başına geçmesi ile birlikte, bu imanın, bu ısrarın bize zafer getireceğine bütün yüreğimle inandım. İnsanları özgürlüğüne kavuşturulması için Türk Silahlı Kuvvetlerin büyük fedakârlık gösterdiğini gördük” diye konuştu.

TSK İLE KANDİL'E GİTMEYE HAZIRIZ

Fehim İsa, operasyonun ilk anlarını da anlatarak, “İHA’ların tespit ettiği noktalar, terör noktalarını ilk gecenin kararmasıyla oralara hedeflere Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla operasyon gerçekleştirdi. Girdiğimizde hamdolsun direniş bulmadık. Olanlar da kaçmışlardı. Uçakların vurduğu enkazların altında teröristler vardı. Eğer orası vurulmasaydı sıkıntı yaşardık. Zafere gitmeyi geciktirirdi” ifadelerini kullandı.

Fehim İsa, yeni hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Bundan sonra Irak sınırına kadar hazırız. Türk Silahlı Kuvvetleriyle oradaki terör unsurlarını temizlemek için de hazırız. Biz de inşallah Suriye topraklarında bulunmayan bir bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kandil’e gitmeye hazırız. Burası sadece Türkiye’ye değil, Suriye, Irak’a da tehdit oluşturuyor.”

Dualar bize güç verdi

Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonu başarıya ulaşırken, ilçe merkezinde komando ve özel birliklerin faaliyetleri sürüyor. İlçe merkezinde konuşlu komandolarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor, bu sırada tanklar da askerimizin güvenliğini sağlıyor. 59 gündür Afrin’de olan komandolar TGRT Haber aracılığıyla mesaj gönderdi. Çok gururlu olduklarını belirten komandolar, “Türk varsa, güven var demektir. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Afrin’e ilk geldiğimizde kocasının başı YPG/PKK’lı teröristler tarafından kesilmiş kadınla konuştuk. O Türk askerini gördüğü zaman elini başının üzerine götürerek işaret yaptı. Bize, ‘Başımızın üstünde yerimiz var’ dedi. Bizi mutlu etti. Dualarıyla bize güç veren halkımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Komandolar, son olarak “Bundan sonra hedef kızıl elma, inşallah sağ salim evimize döneriz” mesajını gönderdi. (Türkiye

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Yüzbaşı HüseyinÖSOAfrinZeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros'tan anlamlı 18 Mart etkinliği
Barbaros'tan anlamlı 18 Mart etkinliği
ASAT Alanya Kalesi'ne 3 milyon liralık altyapı hattı döşedi
ASAT Alanya Kalesi'ne 3 milyon liralık altyapı hattı döşedi
Alanya'da şehir merkezinden kırsala hizmet zinciri
Alanya'da şehir merkezinden kırsala hizmet zinciri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim