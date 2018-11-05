Yüzbaşı Aker mezarı başında anıldı

MURATPAŞA Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen törene askeri erkan, Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) gibi sivil toplum kuruluşları, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ülkelerin ve milletlerin olduğu gibi şehirlerinde özel kahramanları olduğunu söyledi. Mustafa Ertuğrul’un gençlere örnek gösterebilecek müthiş bir Antalyalı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Mustafa Ertuğrul’un hikayesinde aslında bir sanatçının askeri dehası var. Kendisi sahra topları ile Meis önlerindeki o döneminin en önemli İngiliz gemisini batırma yetisini göstermesinde bir ince askeri yaklaşım hemen gözleniyor. Olanaksızı zorlayan, elindeki şartları çok iyi değerlendiren, çok iyi hesap yapan o ince görüş gözleniyor. Sonrasında Kemer bölgesinde batırdığı 2 gemi. Aslında dramatik sonuçlar ortaya koyan gemilerdi. Bu gemiler, Antalya önlerindeki bütün değirmenleri bombalayan, aslında insanımızın aşına, ekmeğine saldıran gemilerdi. Onları da ince bir görüşle kurnazca büyük bir zekayla batırmayı başardı.”

Özellikle ikinci geminin batırılmasından sonra esir askerlere gösterilen davranışın millet olarak ne kadar insancıl, mert ve ne kadar insani özelliklere dikkat eden bir yapıya sahip olunduğunu da gösterdiğini kaydeden Başkan Uysal, “Mustafa Ertuğrul Aker’in dünya savaş tarihine geçen başarılarını ardından sessiz sedasız, tevazu içinde Antalya’da yaşayıp hayata veda etmiştir. Antalya’da yazılan bu destanı çocuklarımıza anlatmak bizim görevimizdir. Bu tarihi bilmenin ve her yıl hatırlamanın Türkiye’nin ve Antalya’nın geleceğine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in kabri başında gerçekleştirilen anma programı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları için Muratpaşa Camii’nde mevlit okutulması ve helva dağıtılmasıyla sona erdi.

Anıt açılışı yapılacak

Muratpaşa Belediyesi’nin AKSAN’la birlikte düzenlediği Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anması hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Anma programı yarın, 6 Kasım Salı, Muratpaşa Belediyesi fuayesinde, saat 14.00’de, ‘Genç Ressamlar Resim Sergisi’nin açılışı ve 20.00’de Belediye Kültür Salonu’nda ‘Kahramanlık Türküleri’ konseriyle devam edecek. 7 Kasım Çarşamba ise saat 11.00’de Erdal İnönü Kent Parkı’nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Anıtı’nın açılışı ve Yüzbaşı Ertuğrul ve silah arkadaşlarını adına parka zeytin ağacının dikilmesi gerçekleştirilecek. Anma programı 8 Kasım Perşembe günü Antalya Spor Salonu’nda düzenlenecek masa tenisi turnuvasıyla sona erecek.