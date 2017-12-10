Yüz yıldır bekledikleri mirasa kavuştular

Bölgede emlakçılık yapan Tuncer Rıfat Barın, Hacı Osman'ın varislerinden bazılarının mirasçı olduğunu dahi bilmediğini söyledi.

MUĞLA'NIN Bodrum İlçesi'ndeki Kemer Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 44 parseldeki 41 bin 348 metrekarelik taşınmazın kendilerine ait olduğu iddiasıyla 68 kişiden oluşan Hacı Osman varisleri ellerindeki Osmanlı tapularıyla avukat Devrim Deniz aracılığıyla açtıkları davayı kazandı.

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