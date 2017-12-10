MUĞLA'NIN Bodrum İlçesi'ndeki Kemer Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 44 parseldeki 41 bin 348 metrekarelik taşınmazın kendilerine ait olduğu iddiasıyla 68 kişiden oluşan Hacı Osman varisleri ellerindeki Osmanlı tapularıyla avukat Devrim Deniz aracılığıyla açtıkları davayı kazandı.
Yüz yıldır bekledikleri mirasa kavuştular
İHALE YOLUYLA 736 BİN LİRAYA SATILDI
Zeytinlik araziden oluşan taşınmaz, veraset ilanının ardından ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Arazi, 736 bin liraya satıldı.
Yüz yıldır bekledikleri mirasa kavuştular
BAZI VARİSLERİN HABERİ BİLE YOKTU
Hacı Osman’ın 4. kuşak mirasçıları 68 kişi, 18 ay süren yasal sürecin tamamlanmasının ardından Milas'ta hisselerine düşen paraları almanın sevincini yaşadı.
Yüz yıldır bekledikleri mirasa kavuştular
Bölgede emlakçılık yapan Tuncer Rıfat Barın, Hacı Osman'ın varislerinden bazılarının mirasçı olduğunu dahi bilmediğini söyledi.
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