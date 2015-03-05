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Yurtdışından getireceğiniz telefonları pasaporta işleme şartı kalktı

Yurtdışından Türkiye'de kullanmak üzere getirilen telefonlarda bulunan pasaporta işleme şartı nihayet kalktı

Yurtdışından getireceğiniz telefonları pasaporta işleme şartı kalktı

Yurtdışından Türkiye'de kullanmak üzere getirilen telefonlarda bulunan pasaporta işleme şartı nihayet kalktı

05 Mart 2015 Perşembe 11:31
Yurtdışından getireceğiniz telefonları pasaporta işleme şartı kalktı
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YURTDIŞINDAN Türkiye'de kullanmak üzere getirilen telefonlarda bulunan pasaporta işleme şartı nihayet kalktı. Uzun süredir e-devlet sistemi üzerinde ilgili konuda çalışılırken BTK Başkanı yurtdışından telefon getiren kullanıcılara müjdeyi verdi.
BTK Başkanı Acarer, "Yurtdışından getirilen telefonların kullanıma açılabilmesi için gerekli olan eşleştirme işlemi e-devlet üzerinden yapılabilecek ve bu numara istenildiği zaman değiştirilebilecek, böylece cihaz sahipleri telefonlarını istedikleri numara ile kullanabilecek" açıklamasında bulundu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının klonlanması durumunda, tek GSM numarası ile eşleşen telefonların e-devlet üzerinden değişiklik yapılarak farklı numaralarla da kullanılmasına imkan sağlandığını bildirdi.
Acarer, yazılı açıklamasında, kamuoyunda "cep telefonlarının klonlanması" şeklinde ifade edilen "cihazların kimlik bilgilerinin yurda Kaçak yollarla sokulmuş başka cihazlara kopyalanması" nedeniyle vatandaşların mağdur edilmesine yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.
Cep telefonlarını klonlayarak suç işleyen ve kaçak cihazlarına IMEI yükleten kişilerin, durumdan habersiz masum vatandaşların telefonlarını kullanılmaz hale getirdiklerini aktaran Acarer, yaptıkları çalışma ile bu sorunu çözmeyi amaçladıklarını ifade etti. Cep telefonlarını klonlayan kişilerin bu cihazları kullanmasını engelleyebilmek amacıyla telefon sahibinin cihazı sadece tek numara ile kullanabilmesine izin verildiğini hatırlatan Acarer, şunları kaydetti:
"İthalat veya imalat yoluyla piyasaya giren cihazlar için klonlanan telefonun hangi numara ile kullanılabileceğini ithalatçı ve imalatçısı belirleyebiliyor. Fakat yolcu beraberinde getirilen telefonların klonlanması durumunda bu işlemi yapacak bir merci yoktu. Yeni düzenleme ile artık bu sorun ortadan kalkmış oldu. Yolcu beraberinde getirilen telefonların klonlanması durumunda telefonun kullanıma açılabilmesi için gerekli olan eşleştirme işlemi e-devlet üzerinden yapılabilecek ve bu numara istenildiği zaman değiştirilebilecek. Böylece cihaz sahipleri telefonlarını istedikleri numara ile kullanabilecek."
Acarer, 12 Temmuz 2014 tarihinde Resmi gazete'de yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve ilgili tebliğ ile bu konuda yeni bir düzenleme getirildiğini anımsatarak, şu bilgileri verdi:
"Yurtdışından cep telefonu getiren vatandaşlarımızın haklı olarak şikayetçi oldukları klonlama sorununun çözülmesi amacıyla cihazın kopyalanması ve bu durumdaki vatandaşlarımızın eşleştirilmiş GSM numaralarını değiştirmek istemesi durumunda bu işlemleri e-devlet üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilme imkanı getirilmiştir. Artık, yurt dışından bireysel yolla getirilen cihazları kayıt altına alan vatandaşlarımızın cihazlarının klonlanması durumunda tek bir numara ile eşleştirmek üzere istedikleri numarayı değiştirerek kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır." 
KAYNAK: Sabah 
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Son Güncelleme: 05.03.2015 10:38
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