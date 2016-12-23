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Yurtdışından cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve radyo alacaklar dikkat!

Yurtdışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere, 1-80 euro arası bandrol ücreti alınacak

Yurtdışından cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve radyo alacaklar dikkat!

Yurtdışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere, 1-80 euro arası bandrol ücreti alınacak

23 Aralık 2016 Cuma 10:56
Yurtdışından cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve radyo alacaklar dikkat!
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BAKANLAR Kurulu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.
Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80 euro, bilgisayar ve tabletlerde 10 euro, radyolarda 1-2 euro, videolarda 18 euro, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7 euro, birleşik cihazlarda 1-21 euro, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 euro, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 euro, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 euro olarak uygulanacak.

Söz konusu cihazlar için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri şöyle:
RENKLİ TELEVİZYONLAR

51 ekrana kadar (51 dahil) 10 euro
51-67 ekran arası (67 dahil) 16 euro
67-85 ekran (85 dahil) 22 euro
85-116 ekran (116 dahil) 34 euro
116-148 ekran arası (148 dahil) 40 euro
148 ekrandan yukarısı 80 euro
Oto televizyonu 8 euro

RADYOLAR

Cep tipi radyo alıcıları 1 euro
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar, radyolu vantilatörler 1euro
Oto radyo alıcıları 1 euro
Taşınabilir radyo alıcıları 2 euro
Videolar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 euro
Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan Set Üstü Kutusu (Set Top Box) cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı 7 euro

BİRLEŞİK CİHAZLAR

a) Televizyon ağırlıklı bileşik cihazlar 
Televizyon-Radyo 9 euro
Televizyon-Radyo-Teyp 13 euro
Televizyon-Video 19 euro
Televizyon-Radyo-Video 21 euro
b) Radyo Ağırlıklı Birleşik Cihazlar 
Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 euro
Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 euro
Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3 euro 
Oto radyo-kasetçalar 3 euro
Oto radyo-kompakdiskçalar 4 euro
Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 euro 
Radyo-kasetçalar 5 euro
Radyo-kompakdiskçalar 7 euro
Radyo-pikap 7 euro
Radyo-kasetçalar-pikap 14 euro
Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 euro
Radyo-kasetçalar-kompakdiskçalar 18 euro

DİĞER CİHAZLAR

Cep tipi radyolu Mp3 ve Mp4 çalar ve benzerleri 2 euro
Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 euro
Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15 euro
Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15 euro
Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 euro
Cep telefonları (Dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayınlarını alabilenler) 20 euro
Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar 10 euro
Bu cihazların dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar 18 euro
 
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