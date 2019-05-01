Yurtdışındaki Türklerin, Antalya'da konut ilgisi

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şubesi'nin, Almanya'da bu yıl ikincisi düzenlenen İnşaat ve Emlak Fuarı'na katılan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, yurtdışında yaşayan Türklerin, Türkiye'de konut sahibi olmaya yönelik ciddi bir talep oluşturduğunu söyledi.

BÜYÜKELÇİDEN ZİYARET

Frankfurt'ta düzenlenen fuarda hem Antalya hem de Antalya'daki projelerinin tanıtımını yaptıklarını belirten Selman Özgün, firma standını Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, MÜSİAD genel başkan ve yöneticilerinin ziyaret ettiğini kaydetti.

KONUT FİYATLARI UYGUN

Fuara özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ilgisinin büyük olduğuna işaret eden Selman Özgün, döviz kurundaki yükseklik, yabancı ülke vatandaşlarına olduğu gibi yurtdışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları için de geçerli konutta KDV istinası nedeniyle talebin iyi olduğunu açıkladı. Özgün, Türkiye piyasasındaki ekonomik konjonktür nedeniyle konut fiyatlarının uygun olduğu düşüncesinin de konut sahibi olma isteğini artırdığını söyledi.

TALEPLERDE ANTALYA İLK SIRADA

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının kendi memleketlerinde konut sahibi olmaktan ziyade, özellikle Antalya'yı tercih ettiklerini belirten Özgün, “Deniz, tarih ve yeşil dokusu ile turizmle birlikte yurtdışından birçok yabancı ülke vatandaşını da ağırlıyor olması ve ulaşım kolaylığı gibi değerleri, Antalya'da konut sahibi olma isteğini artırıyor" dedi.

EN ÇOK SORU VATANDAŞLIK KONUSUNDA

Fuara katılan yabancı ülke vatandaşları açısından da değerlendirmede bulunan Özgün, “Daha çok Avrupa'da oturum izni olup Afganistan, Irak, Rusya gibi başka ülke vatandaşlarından, Türkiye'nin 250 bin dolar karşılığındaki konut alımı yapanlara sağladığı vatandaşlık hakkı konusunda çok soru aldık. Bu açıdan Türkiye dikkat çekiyor" diye konuştu.