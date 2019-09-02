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Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu "S.K.Y. int" programı meyvelerini verdi

GÜNCEL 02.09.2019, 17:08 02.09.2019, 17:09 Enes Subaşı
Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor
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YURT dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Almanya ve  İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ stajyer programı  "S.K.Y int"e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılarak, Milli Muharip Uçak, Atak,  Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Gökbey, Anka, Anka-S gibi uluslararası alanda  yakından takip edilen milli projelerde görev alacak. Gelecek ay ise TUSAŞ’a yeni  katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından  Türkiye’ye gelerek şirketin yürüttüğü projelerde istihdam edilecek.
 
 Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran TUSAŞ,  "S.K.Y. int" programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı  mühendis öğrencileri stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma  sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından  tanıklık etme fırsatı sunan programa yüzlerce başvuru yapıldı.TUSAŞ, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun  olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri,  şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına  anlattı.
 
 Yapılan ziyaret ve sunumların ardından TUSAŞ insan kaynakları, yurt  dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının ülkeye gelerek şirket bünyesinde  stajyer olarak çalışmalarına imkan sağladı.
 

#Türkler #TUSAŞ
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