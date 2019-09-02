YURT dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ stajyer programı "S.K.Y int"e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılarak, Milli Muharip Uçak, Atak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Gökbey, Anka, Anka-S gibi uluslararası alanda yakından takip edilen milli projelerde görev alacak. Gelecek ay ise TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından Türkiye’ye gelerek şirketin yürüttüğü projelerde istihdam edilecek.



Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran TUSAŞ, "S.K.Y. int" programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendis öğrencileri stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık etme fırsatı sunan programa yüzlerce başvuru yapıldı.TUSAŞ, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlattı.



Yapılan ziyaret ve sunumların ardından TUSAŞ insan kaynakları, yurt dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının ülkeye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkan sağladı.

