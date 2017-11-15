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Yurt dışına çıkışta belge alma şartı kaldırıldı

Kamu görevlileri için yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan belge alma şartı bugün itibarıyla kaldırıldı

Yurt dışına çıkışta belge alma şartı kaldırıldı

Kamu görevlileri için yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan belge alma şartı bugün itibarıyla kaldırıldı

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:17
Yurt dışına çıkışta belge alma şartı kaldırıldı
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BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası alınan önlemler kapsamında, kamu görevlilerinden yurt dışı çıkış işlemleri sırasında belge istenmesi zorunluluğunun 15 Kasım günü sona ereceğini açıklamıştı. Yurt dışına çıkacak memurların belge alma zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Kurumdan belge alma zorunluluğu, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, 21 Temmuz 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Yurt dışına çıkan memurlara, çalıştıkları kurumdan izin belgesi getirme zorunluluğu getirilmişti. Devlet memurları, aldıkları izin belgelerini havalimanlarında ve sınır kapılarında gösterdikten sonra yurt dışına çıkabiliyordu. Son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında konu, gündeme gelmiş ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, bu zorunluluğun 15 Kasım itibarıyla kaldırılacağını duyurmuştu.

GENELGE GÖNDERİLDİ
Bugün yürürlüğe giren değişiklikle ilgili genelge, havalimanlarına ve sınır kapılarına gönderildi. Sabah saatlerinden itibaren yurt dışı işlemleri için havalimanı ve sınır kapılarına gelen kamu görevlilerinden izin belgesi göstermesi istenmedi.

Genelge, yurt dışına çıkış yasağı olan ve pasaportunda tahdit bulunan memurları kapsamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yurtdışına çıkışKamu Görevlisi
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