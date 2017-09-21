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Yurt dışına çıkamayan Tanju Çolak, oğlunun en mutlu gününü göremedi

Çek-senet mafyasına yönelik soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Tanju Çolak, ABD'de evlenen oğlunun düğününe gidemedi

Yurt dışına çıkamayan Tanju Çolak, oğlunun en mutlu gününü göremedi

Çek-senet mafyasına yönelik soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Tanju Çolak, ABD'de evlenen oğlunun düğününe gidemedi

21 Eylül 2017 Perşembe 11:25
Yurt dışına çıkamayan Tanju Çolak, oğlunun en mutlu gününü göremedi
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GALATASARAY ve  Fenerbahçe'de top koşturan  Tanju Çolak, Haziran'da çek-senet mafyasına yönelik soruşturmada gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Çolak bu yüzden  ABD'de evlenen oğlunun düğününe gidemedi.

Sabah gazetesi yazarı  Bülent Cankurt yazısında yaşananları özetle şöyle anlattı:

AİLEDEN KIZ KARDEŞİ İLE ARKADAŞLARI ŞAHİTLİK ETTİ

"Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu  Tanju Çolak, kayınpeder oldu ama gıyabında! Hatırlarsınız;  Tanju Çolak'ın oğlu Anıl'ın, Amerikalı avukat Emily Wolfford ile  Amerika  Maryland'de evleneceğini, ancak  Tanju Çolak'ın yurt dışı yasağı yüzünden oğlunun bu mutlu gününe şahitlik edemeyeceğini yazmıştım. Dediğim gibi oldu... Anıl ile Emily, pazar günü  Maryland'deki Ceresville Mansion'da vuslata erdi. Çiçeği burnunda damat Anıl'ın mutluluğuna, aileden sadece kız kardeşi Melis ve arkadaşları şahitlik edebildi. Kim bilir çift, belki bir düğün de  Türkiye'de yapar."

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriTürkiye CumhuriyetiSarı LacivertlilerSarı KırmızılılarBülent Cankurt
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