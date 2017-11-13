Yurt dışına çıkacaklardan o belge istenmeyecek

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ Terör örgütü üyelerinin yurtdışına kaçmalarını önlemek için, yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların bağlı oldukları kurumlardan "Yurtdışına çıkabilir" yazısı almaları isteniyordu. Hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen memurlar ve nüfus cüzdanları ile KKTC ve Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlar bağlı bulundukları kurumdan belge alarak yurtdışına çıkabiliyordu. Bu özellikteki yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden yurtdışına çıkamıyordu.

Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda 15 Kasım'dan itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyeceği duyuruldu. Kararı duyan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Tekrar tekrar evrak almak zorunda kaldıklarını söyleyen Faik Helvacıoğlu, “Ayın 15’inde kalkması tabi ki bizim için iyi oldu. Özellikle yurtdışı uçuşlarımızda bir saat önceden gelip, çıkışımızı almak zorunda kalıyoruz. Bir saat kazanmış olduk. Memnunuz. Ayın 15’inden sonra daha rahat giriş çıkış yapacağız. Ben birde ticaretle uğraştığım için benim için önemliydi kalkması. Her seferinde tekrar tekrar evrak almak zorunda kalıyorduk. Mutluyuz” dedi.

Belge istenmesinin kaldırılmasının herkes için iyi olduğunu söyleyen Serhat Bozer, ”Ben Gürcistan’a çıkıyorum ama tabii bunu bilmiyordum Gürcistan’a çıkarken de belge isteniyormuş. Dolayısı ile kalkması hepimiz açısından prosedür gereği bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan, kararın 15 Kasım’da uygulanması için Atatürk Havalimanı’na yazı gönderildi.