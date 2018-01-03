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Yürek yakan olayda acılı annenin feryadı Ece'yi gözyaşlarına boğdu

Ünlü spiker Ece Üner, Maltepe'de babası tarafından öldürülen iki küçük çocuğun annesinin isyanını izledikten sonra canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Yürek yakan olayda acılı annenin feryadı Ece'yi gözyaşlarına boğdu

Ünlü spiker Ece Üner, Maltepe'de babası tarafından öldürülen iki küçük çocuğun annesinin isyanını izledikten sonra canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:07
Yürek yakan olayda acılı annenin feryadı Ece'yi gözyaşlarına boğdu
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MALTEPE'DE kendi babaları tarafından öldürülen iki minik çocuk tüm Türkiye'yi kahretti. Ünlü spiker Ece Üner acılı annenin isyanı sonrasında canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

"KİM VERECEK O ÇOCUKLARIN HESABINI"

2 ve 4 yaşlarındaki iki masum çocuğun acılı annesi Dilek Yardım, "Ayrılma aşamasındaydık, uzaklaştırma kararımız olmasına polislerin bunu bilmesine rağmen hiç bir zaman sahip çıkmadılar bana kendi ailemde buna dahil. Polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla dayandı bir gece bile tutmadılar onu içeride. Kaç defa şikayet ettim, savcısına, polisine gittim. Dün akşam da çocuklarını öldürdüm diye aradı beni, dün onun görüş günüydü bende iyi niyetimden iyi olsun çocuklarını görsün diye verdim. 'Çocuklarını öldürdüm, mutlu musun' dedi. Şimdi herkes duysun beni sahip çıkmasınlar kimseye kadınlar böyle ağlasın. 2 tane çocuğum öldü emziğim elinde kaldı. Birisi 3 birisi 2 yaşında sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Büyük kızım çok kibardı. Küçük kızım çok tatlıydı, fırlamaydı biliyor musunuz? Şimdi yok, hiçbiri yok ben tek başıma kaldım. Kim verecek o çocukların hesabını bir kişi çıksın desin ki bana ben vereceğim. Dünden beri yalvarıyorum bir kerecik çocuklarımı göremedim. Beni bu adamdan kurtarın, bu adam deli dedim" diye isyan etti.

ÜNLÜ SPİKER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Habertürk spikeri Ece Üner acılı annenin bu sözlerini yayınladıktan sonra canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Onları koruyamadık çünkü anneleri, 'Polise savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı' diyor. Bu artık kabul edilebilir şey değil çünkü, 'insanı yaşat devlet yaşasın' diyoruz ama biz yavrularımızı yaşatamıyoruz. Geleceğimizi yaşatamıyoruz. O iki minik kalp bugün atmıyor" dedi.

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