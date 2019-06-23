Yürek yakan haber! Biri bebek 2 ölü

Meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yürek yakan haber! Biri bebek 2 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden  sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç,  Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını  kaybetti, 4 kişi yaralandı.
 
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık  durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
 

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