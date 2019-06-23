EDİNİLEN bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yürek yakan haber! Biri bebek 2 ölü
Meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
EDİNİLEN bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
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