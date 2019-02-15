Yücel’in seçim ofisi açılıyor

-Haber: Alper KUTAY

2014 Yerel Seçimleri’nde MHP’den Alanya Belediye Başkanı seçilen ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde bu kez Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, merkezdeki ilk seçim ofisini yarın açıyor. 25 Metrelik Yol üzeri, Saray Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Çamlıca Dondurma yanında saat 14.00’deki seçim ofisi açılışına katılımın yüksek olması bekleniyor. Başkan Yücel’in önümüzdeki günlerde batı ve doğudaki mahallelerde de seçim ofisi açacağı öğrenildi. Yarın yapılacak seçim ofisi açılışı, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den de naklen verilecek. Başkan Yücel, açılışa tüm partilileri ve vatandaşları davet etti.