Yücel’in seçim ofisi açıldı

2014 Yerel Seçimleri’nde MHP’den Alanya Belediye Başkanı seçilen ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde bu kez Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, merkezdeki ilk seçim ofisi açıldı. Açılışa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Kuruşoglu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Demirağ, MHP Eski Milletvekili Tarhan Akıllı ve çok sayıda partililer katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Yücel'in 5 yıldır Alanya yaptığı hizmetleri sinevizyon gösterisi ile tanıtıldı. Alanya Cumhur İttifakın seçim bürosu açılışında ilk konuşmayı Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ve Alanya Cumhur İttifakın Belediye Başkanı Adayı Adem Murat Yücel konuşmasında Alanya halkından bir kez daha kendisini desteklemelerini ve oy istedi yağmura rağmen vatandaşlar alanı terketmedi.

‘BEKA İÇİN MİLLİ KARAR, MİLLET İÇİN CUMHUR’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan "Gönülleri birleşenler selam sizlere" diyerek başladığı konuşmasında "Seçmen iletişim merkezimizin açılışına hoşgeldiniz, şerefler verdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50'inci kuruluş yıldönümü. 50 yıllık bir çınarın altında şeref duyan MHP mensupları sayın Adem Murat Yücel'i yine farkla seçecekler ve bir kez daha üç hilali bayrağımızı kale burçlarına asacaklar inşallah. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Sayın Genel Başkanı'mız Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan önerliğinde ülkenin ve milletin bekası için bir araya geldiğimiz Cumhur İttifakı Alanya'mızda da, Antalya'mızda da vücut bulmuştur. İşte bu birlikteliğin Alanya'daki adı Adem Murat Yücel'dir. Antalya'da ise Menderes Türel'dir. Pazara kadar değil mezara kadar bu birliktelik devam edecektir. Vatandaşına dokunan belediyecilik anlayışıyla Adem Murat Yücel bey gururumuzdur. Beka için milli karar, millet için Cumhur diyorum, bugünden itibaren MHP ve Ak Parti'nin her mensubu Antalya'da Türel, Alanya'da Yücel için bir arada sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

‘ANTALYA'DA TÜREL, ALANYA'DA YÜCEL’

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu konuşmasında MHP'lilere 'Ülkücü gardaşlarım' diyerek seslendi ve "Bu seçim sadece Antalya için yapacağımız bir seçim değil. Bu seçim Alanya'da hizmetin ehli olan birçok projeye imza atmış Adem Murat Yücel'in de seçimidir. Bunu sandığa atmış olduğumuz her bir oyla göstereceğiz. Liderlerimiz ve bizlerin duruşuyla atacağımız her bir oy ekonomi için atacağımız adımdır, hendeklerin üzerine attığımız topraktır. Sizlerle birlikte 15 Temmuz'un ardından oluşan ittifakımızı yerel seçimlerde de göstereceğiz. Antalya'da Türel, Alanya'da Yücel diyorum" şeklinde konuştu.

ANTALYA'DAN ÇAVUŞOĞLU CANLI GÖRÜNTÜ

Antalya'daki açılışlara katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Alanya'da gerçekleşen Cumhur ittifakı seçim ofisi açılışına Antalya'dan canlı görüntüyle Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 17:59