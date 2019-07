Yücel’in kiraz bahçesine tam not

ETKİNLİKLERİN ilk gününde önemli mesajlar veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel’deki kiraz bahçesinde misafirlerini ağırladı. MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Başkan Yücel gibi Ziraat Mühendisi olan Erol Kaya, kirazlara tam not verdiklerini söyledi. Başkan Yücel ise verdiği mesajda, “15 yıl önce, ata yurdumuz Toroslar’da, yaylaların yaylası Gökbel’de Yörük kültürümüzü yaşatmak ve Hz. Hamza ile Hz. Ali’den bizlere miras kalan ata sporumuzu tanıtmak amacıyla başlattığımız güreşlerimizi, bugün on binlerce insanımızın katılımıyla gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Artık yeni bir sistemle, yeni bir sayfa açıp, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Kentimizin dününü de, bugününü de çok iyi biliyoruz, yarınlarını hazırlıyoruz. Alanya’yı daha yaşanabilir, refah seviyesi daha yüksek bir noktaya taşıyıp, ulusalda ve uluslararasında parmakla gösterilen bir kent yapacağız. Şehrimizi her yönüyle geliştireceğiz” dedi.